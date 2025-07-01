Матч между ЦСКА и «Партизаном» начался с минуты молчания в память о погибшем сотруднике армейцев

Перед матчем Betboom Братского кубка-2025 между ЦСКА и «Партизаном» прошла минута молчания в память о сотруднике селекционного отдела армейцев Георгии Кодзаеве.

1 июля стало известно, что Кодзаев умер в возрасте 27 лет после продолжительной болезни.

В 2021 году Кодзаев завершил профессиональную карьеру и стал работать в скаутском отделе ЦСКА.

Матч ЦСКА — «Партизан» проходит на «ВЭБ Арене» в Москве.