«Зенит» и Сьон» встретятся в товарищеском матче в июле

«Зенит» и «Сьон» встретятся в товарищеском матче в рамках Winline Суперсерии в среду, 9 июля. Встреча пройдет на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток прозвучит в 19.00 по московскому времени.

09 июля, 19:00. Газпром Арена (Санкт-Петербург)

Трансляцию игры в прямом эфире бесплатно покажут на телеканале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru. Кроме того, смотреть игру можно в ретрансляции федерального телеканала на платформах «Кинопоиск» и Okko по платной подписке.

Ключевые события и результат игры «Зенит» — «Сьон» можно отслеживать в матч-центре сайта «СЭ».

По итогам сезона-2024/25 сине-бело-голубые набрали 66 очков и финишировали на второй строчке РПЛ. Швейцарский клуб в регулярном чемпионате занял 9-е место, попал в матчи на вылет и, среди шести клубов, занял третье место, позволяющее остаться в суперлиге.