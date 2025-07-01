ЦСКА сыграет с «Партизаном» в товарищеском матче в рамках Betboom Братского Кубка 2025 во вторник, 1 июля. Игра состоится на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 19.00 по московскому времени.

Ключевые события встречи ЦСКА — «Партизан» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». В прямом эфире трансляцию игры бесплатно можно смотреть на телеканале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru. Также следить за ходом поединка можно в ретрансляции федерального канала на платформах «Кинопоиск» и Okko по платной подписке.

Братский кубок 2025 пройдет с 30 июня по 5 июля. В предсезонном турнире принимают участие ЦСКА, «Партизан», «Динамо» и ОФК.