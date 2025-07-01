Футбол
1 июля, 06:00

«Спартак» — «Крылья Советов»: дата и время начала товарищеского матча

«Спартак» и «Крылья Советов» сыграют в товарищеском матче в июле
Лев Тарасов
редактор интернет отдела

«Спартак» и «Крылья Советов» сыграют в товарищеском матче в рамках Winline Летних сборов в воскресенье, 6 июля. Встреча пройдет на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 17.00 по московскому времени.

В прямом эфире трансляцию игры покажут на телеканалах «Матч ТВ», «Матч Премьер» и сайте matchtv.ru. Начало эфира — в 16.55 мск. Также следить за игрой можно в ретрансляции федерального телеканала на платформах «Кинопоиск» и Okko по платной подписке.

По итогам сезона-2024/25 красно-белые набрали 57 очков и финишировали четвертыми в таблице РПЛ. Самарцы с 31 очком завершили выступление в чемпионате на 10-й строчке.

ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Спартак (Москва)
