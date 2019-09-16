Икер Касильяс: «Восстановление идет спокойно и медленно»

Голкипер «Порту» Икер Касильяс рассказал о своем состоянии после перенесенного в мае инфаркта.

— Восстановление идет медленно, но так и должно быть. Спокойно и медленно. Все препятствия должны быть преодолены. Больше нет никаких препятствий. Разум должен оставаться чистым. Я не хочу быть примером чего-либо. Давайте продолжим борьбу! — написал вратарь в своем Twitter.

?Касильяс не объявлял о завершении карьеры и с июля приступил к тренировкам. А «Порту» включил его в заявку на сезон, но пока речи не идет об участии испанца в играх.

Напомним, что 1 мая на тренировке голкипер перенес инфракт и проходит курс лечения. Сам игрок ранее заявил, что еще не решил, стоит ли ему продолжать карьеру. Руководство «Порту» готово предложить вратарю аминистративную должность в клубе, если футболист примет решение завершить игровую карьеру.

В составе сборной Испании Икер Касильяс стал чемпионом мира и двукратным чемпионом Европы. Выступая за «Реал», голкипер 5 раз побеждал в чемпионате, дважды в Кубке Испании и трижды в Лиге чемпионов. В сезоне 2017/18 стал чемпионом Португалии в составе «Порту».