Источник: Дьекереш договорился о контракте с «Арсеналом» до 2030 года

Нападающий «Спортинга» Виктор Дьекереш договорился о контракте с «Арсеналом», сообщает журналист Николо Скира.

По информации источника, соглашение будет рассчитано до лета 2030 года.

Ранее интерес к форварду также проявлял «Манчестер Юнайтед», но футболист отказался переходить в клуб, который не сыграет в Лиге чемпионов.

В прошедшем сезоне на счету 27-летнего шведа 52 матча во всех турнирах, в которых он отметился 54 голами и 13 результативными передачами. Действующий контракт игрока со «Спортингом» рассчитан до конца июня 2028 года. Портале Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 75 миллионов евро.