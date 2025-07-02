Футбол
2 июля, 10:32

Иван Васильевич рассказал о своей профессии

Микеле Антонов
Корреспондент

Защитник «Партизана» Иван Васильевич ответил на вопрос «СЭ» о своей профессии.

— Вы только недавно присоединились к «Партизану», что значит для вас этот трансфер?

— Все так ново для меня. Мне еще нужно адаптироваться, потому что я три дня в клубе. Думаю, что это будет отличная история.

— Можете рассказать о вашей профессии футболиста, насколько вам сложно?

— «Партизан» — великий клуб. Будет тяжело, но я буду работать в поте лица. У нас хорошая команда, поэтому все получится.

ЦСКА победил «Партизан» в матче BetBoom Братского кубка со счетом 3:1. Игра прошла в Москве на стадионе «ВЭБ Арена».

ФК Партизан
  • Alexey Tarasov

    Я то думал продолжение- сняли:grin:А оказалось про футбол:unamused: С/Э-а где ,Рассказ" про профессию? Вот что у вас хорошо получается-это лепить заголовки-завлекухи:100: А Ивану Васильевичу удачи в новом клубе и стать таким же известным как его тёзка:point_right:в хорошем смысле:point_up:?????

    02.07.2025

