Иван Васильевич рассказал о своей профессии

Защитник «Партизана» Иван Васильевич ответил на вопрос «СЭ» о своей профессии.

— Вы только недавно присоединились к «Партизану», что значит для вас этот трансфер?

— Все так ново для меня. Мне еще нужно адаптироваться, потому что я три дня в клубе. Думаю, что это будет отличная история.

— Можете рассказать о вашей профессии футболиста, насколько вам сложно?

— «Партизан» — великий клуб. Будет тяжело, но я буду работать в поте лица. У нас хорошая команда, поэтому все получится.

ЦСКА победил «Партизан» в матче BetBoom Братского кубка со счетом 3:1. Игра прошла в Москве на стадионе «ВЭБ Арена».