«Милан» предложил за Яшари из «Брюгге» 35 миллионов евро
Полузащитник «Брюгге» Ардон Яшари может продолжить карьеру в Италии, сообщает La Gazzetta dello Sport.
По сведениям источника, на 22-летнего швейцарца претендует «Милан», который повысил свое предложение до 35 миллионов евро.
В прошлом сезоне Яшари провел 52 матча, забил 4 гола и сделал 6 результативных пасов. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 32 миллиона евро.
Новости