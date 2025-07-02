«Милан» предложил за Яшари из «Брюгге» 35 миллионов евро

Полузащитник «Брюгге» Ардон Яшари может продолжить карьеру в Италии, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По сведениям источника, на 22-летнего швейцарца претендует «Милан», который повысил свое предложение до 35 миллионов евро.

В прошлом сезоне Яшари провел 52 матча, забил 4 гола и сделал 6 результативных пасов. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 32 миллиона евро.