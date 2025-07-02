Агент Гоцука сообщил, что защитник подпишет контракт с «Серикспором»

Агент Андрей Талаев, представляющий интересы защитника Кирилла Гоцука, рассказал «СЭ» о переговорах с «Серикспором».

«Действительно, Кирилл близок к переходу. Скорее всего, скоро подпишем контракт. Осталось уладить последние нюансы», — сказал Талаев «СЭ».

В сезоне-2024/25 на счету 32-летнего защитника 31 матч во всех турнирах, в которых он отметился 2 голами.

Ранее, 1 июля, «Серикспор» объявил о назначении Сергея Юрана на пост главного тренера.