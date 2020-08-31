ФИА расследует аварию Джовинацци из-за отлетевшего колеса

На десятом круге «Гран-при Бельгии» пилот «Альфа Ромео» Антонио Джовинацци ошибся на выходе из поворота, его машина врезалась в ограждение, после чего отлетевшее заднее колесо выкатилось на середину трассы и оказалось на пути Джорджа Расселла. Федерация запустила расследование обстоятельств, приведших к опасному развитию событий, сообщает Motorsport.

Huge drama on Lap 11 at Spa as Giovinazzi and Russell crash ? ?#BelgianGP ?? #F1 pic.twitter.com/bedzeQ2f0U — Formula 1 (@F1) August 30, 2020

В 1999 году после гибели одного из судей в Мельбурне — в него после столкновения Ральфа Шумахера с Жаком Вильневом на большой скорости попало колесо одной из машин — в «Ф-1» появились специальные тросы, которые должны удерживать колеса. С 2004 года чемпионат перешел на вторую спецификацию этой системы.

С тех пор количество подобных историй ощутимо сократилось, так что случай в Спа очень обеспокоил ФИА.