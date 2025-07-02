Вассер вернется в «Феррари» на «Гран-при Великобритании»

Фредерик Вассер, руководитель команды «Феррари», пропустил «Гран-при Австрии» по личным обстоятельствам — из-за скоропостижной кончины его матери. Во время его отсутствия обязанности главы команды исполнял Жером Д'Амброзио, возглавляющий молодежную академию «Феррари».

Вассер подтвердил, что вернется к работе уже на этапе в Великобритании. Он подчеркнул, что команда намерена сохранить позитивную динамику после успешного выступления в Австрии, где обновления болида дали ощутимый результат.

«После Австрии нас ждет «Сильверстоун» — трасса с совершенно другими характеристиками, одна из классических в календаре «Формулы-1». Нам важно использовать текущий импульс и показать еще более сильную гонку. Тем более для Льюиса Хэмилтона это домашний этап, и он, безусловно, будет стремиться к лучшему результату при мощной поддержке своих болельщиков», — отметил Вассер crash.net.