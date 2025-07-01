Вольф считает, что успех «Ред Булл» в сезоне-2026 будет выдающимся достижением

Руководитель «Мерседес» Тото Вольф заявил, что успех «Ред Булл» в следующем сезоне «Формулы-1» стал бы сюрпризом для него.

«Макс Ферстаппен— преданный человек, и я не думаю, что он сразу же покинет команду, если ситуация станет сложной. Его решение, конечно, будет зависеть от того, как пойдет развитие «Ред Булл» и останется ли их машина конкурентоспособной в следующем году.

Хотя благодаря своей инфраструктуре и усилиям сотрудников они могут добиться успеха, но сразу достичь выдающихся результатов будет непросто — это будет настоящим подвигом», — цитирует Вольфа портал Sportskeeda.