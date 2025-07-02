Формула-1
Новости Календарь гонок Личный зачет Кубок конструкторов Команды
Пилоты
Трассы
Уведомления
Главная
Авто-мото
Формула-1

2 июля, 10:15

Источник: Ферстаппен заменит Расселла в случае перехода в «Мерседес»

Сергей Ярошенко

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен заменит британца Джорджа Расселла в случае перехода в «Мерседес», сообщает Sky Sport Italia.

По информации источника, «Мерседес» доволен Расселлом, однако команда готова на данный шаг ради нидерланского пилота. Также отмечается, что в случае ухода из «Мерседеса» Рассел может перейти в «Ред Булл» или «Астон Мартин».

27-летний Ферстаппен занимает третье место в общем зачете пилотов с 155 очками. Его ровесник Расселл располагается на четвертой строчке с 146 очками.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Формула-1
Мерседес
Ред Булл
Джордж Расселл
Макс Ферстаппен
Читайте также
Гонка к Милану-2026: могут ли российские фигуристы взять две олимпийские медали?
Загранпаспорт россиян могут аннулировать из-за ошибок. Что нужно знать
Гендир красно-белых уволился, Акинфееву удалось избежать серьезной травмы. Что произошло после матча ЦСКА - «Спартак»
Конфликт между «ПСЖ» и Федерацией футбола Франции продолжается: теперь из-за травмы Барколя
Перешедший на сторону ВСУ экс-офицер Ступников оставил в РФ долги по кредитам
Глава Минтруда предложил принцип «двух ключей» для поддержки неработающих людей
Популярное видео
Новая жизнь «Магнитки» / Буцаев в «Сибири»
Новая жизнь «Магнитки» / Буцаев в «Сибири»
«Динамо» (Москва) — «Локомотив»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Локомотив»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Ахмат»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Ахмат»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Крылья Советов»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Крылья Советов»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Зенит»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Зенит»: РПЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Урал»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Урал»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Енисей»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Енисей»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
ЦСКА обыграл «Спартак», первая победа «Сочи»: видео голов
ЦСКА обыграл «Спартак», первая победа «Сочи»: видео голов
«Торпедо» — «Черноморец»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Черноморец»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Ротор»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Ротор»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Арсенал»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Арсенал»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Шинник»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Шинник»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 11-го тура 4 октября
РПЛ: видео всех голов 11-го тура 4 октября
«Чайка» — «Родина»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «Родина»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Волга»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Волга»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Сельта» — ПАОК: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Сельта» — ПАОК: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Ноттингем Форест» — «Мидтьюлланн»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Ноттингем Форест» — «Мидтьюлланн»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Фейеноорд» — «Астон Вилла»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Фейеноорд» — «Астон Вилла»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Порту» — «Црвена Звезда»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Порту» — «Црвена Звезда»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Лилль»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Лилль»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Фенербахче» — «Ницца»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Фенербахче» — «Ницца»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
Евгений Кузнецов теперь в «Металлурге»
Евгений Кузнецов теперь в «Металлурге»
«Барселона» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Барселона» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Монако» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Монако» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • Spacewalker

    Я не понимаю, откуда взялась легенда про Джордан?! Шумахер провёл ОДНУ гонку за Джордан в которой квалифицировался 7 и не финишировал ВООБЩЕ! Я понимаю всё, фан Шуми и всё подряд, но блин, чем дальше от нас карьера Шуми и тем большими легендами (по правде говоря сказками) она обрастает. Я всё понимаю, что раньше трава была зеленее и небо посинее. Обычно, с интересом наблюдаю со стороны за фанатскими схватками тут на сайте и лишь прикалываюсь, но всё же как человек, который немного был в теме и гуще тех событий временами вмешиваюсь со своими комментариями дабы уж вообще всё в фантасмагорию не уходило

    02.07.2025

  • Millwall82

    прости, но бред. Уже с 2004 Рено навязывало борьбу, но только с 2004. Остальные сезоны отрывы колоссальны. И это тогда, когда за победу давали 8 очков (сейчас 25). Как только конкуренция появилась, Шумахер быстро сдулся. Ну и подчеркиваю, молодому Росбергу в одну калитку проиграл все, квала, гоночный темп.

    02.07.2025

  • Ganimed

    Ты неправ, у Миши-7 титулов и ни один не заходит на Самосвал :wink:Если бы Феррари была надёжна и быстра, то Миша был бы 10-11,ну ты понял:blush:

    02.07.2025

  • Millwall82

    вот только и феррари был самовозкой, особенно в 2000-2003 годах. Порой круг привозили. И это с вторикеллой, дважды вице-чемпионом мира. Болею очень давно за Макларен, и именно самовоз слово возникло при Шумахере, когда же он сам перешел в Мерс, его в одну калитку сделал молодой и дерзкий Росберг.

    02.07.2025

  • Ganimed

    Цыган сам виноват, его Господь и наказал, куда ты лезешь, вперёд отца, а Миша на разбитом в хлам болиде-стал Первым, а тот 6 всегда был:rofl:

    02.07.2025

  • Ganimed

    Вот и разница, Цыган тогда не рискнул, своей дешёвой шестеркиной жизни, был бы Миша на его месте тогда, он бы поехал даже на трех колёсах, 150%:joy:

    02.07.2025

  • Ganimed

    В Джордане он попал на подиум, вроде 94 год и даже там подходил к этому толстому льву мэнселлу и стучал ему кулаками по шлему, после аварии, тот даже не вышел, я тогда сразу понял, за кого топить, Миша-это уникум, таких нет и не будет:sunglasses:

    02.07.2025

  • Ganimed

    Едет рыжий, Миша второй, сзади его Шестёрка кельт поджимает:relieved:А Баричелла в это время на 7 место выходит, помощник ох:rofl:

    02.07.2025

  • Spacewalker

    И сколько ж он пробыл в Джордане и самое главное кем он там был?! Вот Бенеттон это уже совсем другое дело и вот там телеметрия и обвязка была уже на уровне. А как он гениально в Хилла въехал. Поэтому вот именно мне про Шумахера не надо. Я начал всё за Ф1 пристально следить примерно со времён Мэнселла, поэтому взлёт и падение Миши для меня не просто сухая статистика:wink:

    02.07.2025

  • Ganimed

    Какая может быть телеметрия в тогдашнем Бенеттоне и тем более Джордане?! :rofl:Если Миша сказал, я остаюсь на трассе в Феррари, на сликах, а Баричелла едет самый первый менять, потому что он нуль-как гонщик :rage:Шестёрка-навроде шотландца, рыжего, очкарика, который случайно взял титул и сбежал:rofl:

    02.07.2025

  • Ganimed

    Да все меняли слики, кроме Миши, на первом месте и двух лузеров, которые борются за десятку, всё, я эту сказку видел не раз:joy:

    02.07.2025

  • Spacewalker

    Угу, у Миши вся телеметрия машины и все остальные показатели:rofl: Просто в Мишиной команде условно говоря был главный герой на которого ставка и второстепенный герой и было ясно видно Баричелло явно не главный.

    02.07.2025

  • Spacewalker

    В том то всё и дело, что было скорее наоборот - команда сказала и Миша едет на пит стоп, команда сказала - и Миша слики переобул. А затем - после гонки, о, Миша великий стратег!:rofl:

    02.07.2025

  • Ganimed

    Какая команда, это Миша сам диктует, я остаюсь на сликах,Баричелла в этот момент едет и меняет слики и поднимается с шестого на четвёртое, но как гонщик он нуль, нулевой :joy:

    02.07.2025

  • Ganimed

    Нет-рыжий на Макларене и эта :monkey:-здесь даже добавить нечего-самоходка голимая и явная:rofl:А Миша всегда побеждал на вторых-четверых машинах, плюс добавил пит-стопы, а здесь команда работала на Мишу, захотел рискнуть, мы готовы:pray:вот так:sunglasses:

    02.07.2025

  • Spacewalker

    В том то всё и дело, что такие трюки с тактикой мягко говоря не всегда были плодом умственных усилий и хитрости самого Миши, скорее самой команды, поэтому я мягко говоря немного посмеиваюсь когда начинают втирать про гениальность и великость Миши именно как пилота болида:wink: Поэтому и отношение у меня к подобным победам неоднозначное:wink:

    02.07.2025

  • Ganimed

    Я помню пит-стопы, но это были каскадерские трюки, да меняли быстро, но сколько раз Миша оставался на сликах, а те одевали дождевую и выигрывали, здесь ты неправ, но Миша даже такие гонки выигрывал, вот в чем фишка:joy:

    02.07.2025

  • Spacewalker

    Просто по сравнению с нынешней Феррари та была самоходкой с выверенной тактикой, отнюдь не отрицая несомненный талант и самого Миши. Поэтому я в ступоре, когда нынешние стратеги Феррари умудряются собирать все ляпы в тактике.

    02.07.2025

  • Ganimed

    А пит-стопы, здесь ты прав, но это Миша схитрил, рисковал, потому что знал, что если не об..., то и водки не выпьешь, 7 стопок:joy:

    02.07.2025

  • Ganimed

    Да Феррари никогда не была самоходкой, спроси Бергера и Алези,а Миша сел и машина горела, победил очкарик канадский, дальше рыжий начал побеждать :wink:

    02.07.2025

  • Spacewalker

    Прекрасно вас понимаю, сам не в восторге от ужимок и поведения Хэма, но не стоит так уж его принижать и уж тем более его самосвалом называть, есть гораздо более достойные кандидатуры на данный титул:rofl:

    02.07.2025

  • Spacewalker

    Ой, давайте не надо - можете нынешнему поколению втирать, которые ничего не видели и не слышали. Вот уж мне не надо втирать, я очень прекрасно помню как Миша весьма специфически чемпионом на Феррари становился благодаря пит стопам. Титулы Хэма тогда уж по сравнению с этим гораздо больше про пилотаж:rofl:

    02.07.2025

  • Ganimed

    Нет, не согласен:blush:первый титул Миша взял в Австралии, с трусом Цыганом демоном:joy:Миша тогда ездил на бенеттоне, с ручным переключение, а до этого вроде этап какой то выиграл, на Джордане вроде, там по сути запорожец был:stuck_out_tongue_winking_eye:

    02.07.2025

  • Spacewalker

    Уж в чём Феррари были мастера так это по пит стопам. А вот когда Миша пересел на Мерседес вдруг оказалось, что и Феррари быть может тоже самовозкой для Миши была:wink:

    02.07.2025

  • Ganimed

    К чему клоню, если кто не понял:wink:Хэма-это не гонщик, а самосвал, а этот такой же, хотя я сезон вообще не смотрел, но тут увидел, что самовоз едет на Восьмой, не заслуженный и был так рад, когда этот черт другому черту малинку подломил:laughing:

    02.07.2025

  • Ganimed

    Лучший пилот Ф1 всех времен и народов-это Миша, все остальные, включая :monkey_face:-всегда брали на самовозках-сел и чемпион:joy:Если бы Миша не горел на Феррари, он бы сейчас минимум 10 кратным был, а Феррари тогда здорово уступала Макларену, а до этого Вильямсу:sunglasses:

    02.07.2025

  • hottie

    Попов говорил про возможный не то, что приход Макса, а скорее уход Джорджа. А жаль будет если что. Рассел стабильный пилот.

    02.07.2025

    • Марко заверил, что Ферстаппен не будет активировать опцию разрыва с «Ред Булл»

    The Race: Ферстаппен сам вышел на связь с Вольфом, начав переговоры с «Мерседес»

    КХЛ на Кинопоиске

    Новости
    RSS RSS
    Все новости