Источник: Ферстаппен заменит Расселла в случае перехода в «Мерседес»

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен заменит британца Джорджа Расселла в случае перехода в «Мерседес», сообщает Sky Sport Italia.

По информации источника, «Мерседес» доволен Расселлом, однако команда готова на данный шаг ради нидерланского пилота. Также отмечается, что в случае ухода из «Мерседеса» Рассел может перейти в «Ред Булл» или «Астон Мартин».

27-летний Ферстаппен занимает третье место в общем зачете пилотов с 155 очками. Его ровесник Расселл располагается на четвертой строчке с 146 очками.