Формула-1
Новости Календарь гонок Личный зачет Кубок конструкторов Команды
Пилоты
Трассы
Уведомления
Главная
Авто-мото
Формула-1

1 июля, 21:46

Хэмилтон ответил, кто выиграет Уимблдон среди женщин

Камила Абдурахманова
корреспондент

Пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон верит, что Уимблдон-2025 в женском одиночном разряде выиграет двукратная победительница турниров серии «Большого шлема» американка Коко Гауфф.

«Я собираюсь смотреть женский турнир и надеюсь, что победит Коко Гауфф», — цитирует Хэмилтона Sportskeeda.

На Уимблдоне-2025 матчи женского одиночного разряда проходят с 30 июня по 12 июля. Титул действующей чемпионки удерживает чешка Барбора Крейчикова, которая в финале прошлого года обыграла итальянку Жасмин Паолини со счетом 6:2, 2:6, 6:4.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Теннис
Уимблдон
Формула-1
Кори Гауфф
Льюис Хэмилтон
Читайте также
В Красноярском крае ищут пропавшую семью туристов. Что известно
Ферстаппен продолжает сокращать отрыв от «Макларенов». Успеет ли до конца сезона?
Фон дер Ляйен призвала страны ЕС внимательно выслушать речь Путина на «Валдае»
«Спартак» после поражения от ЦСКА объявил о назначении нового гендиректора
Бойцы «Востока» разоблачили потребовавшего эвакуации бойца ВСУ в форме ВС РФ
Спорный ВАР-пенальти и странные решения Станковича убили красно-белых, армейцы потеряли Акинфеева. Что случилось в матче ЦСКА – "Спартак"
Популярное видео
Новая жизнь «Магнитки» / Буцаев в «Сибири»
Новая жизнь «Магнитки» / Буцаев в «Сибири»
«Челябинск» — «Енисей»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Енисей»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
ЦСКА обыграл «Спартак», первая победа «Сочи»: видео голов
ЦСКА обыграл «Спартак», первая победа «Сочи»: видео голов
«Торпедо» — «Черноморец»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Черноморец»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Ротор»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Ротор»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Арсенал»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Арсенал»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Шинник»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Шинник»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 11-го тура 4 октября
РПЛ: видео всех голов 11-го тура 4 октября
«Чайка» — «Родина»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «Родина»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Волга»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Волга»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Сельта» — ПАОК: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Сельта» — ПАОК: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Ноттингем Форест» — «Мидтьюлланн»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Ноттингем Форест» — «Мидтьюлланн»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Фейеноорд» — «Астон Вилла»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Фейеноорд» — «Астон Вилла»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Порту» — «Црвена Звезда»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Порту» — «Црвена Звезда»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Лилль»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Лилль»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Фенербахче» — «Ницца»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Фенербахче» — «Ницца»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
Евгений Кузнецов теперь в «Металлурге»
Евгений Кузнецов теперь в «Металлурге»
«Барселона» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Барселона» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Монако» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Монако» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Вильярреал» — «Ювентус»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Вильярреал» — «Ювентус»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Олимпиакос»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Олимпиакос»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Спортинг»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Спортинг»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Атлетик»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Атлетик»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Байер» — ПСВ: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Байер» — ПСВ: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: Уимблдон 2025: новости и обзоры, расписание и результаты игр, сетка турнира «Большого шлема»
Павлюченкова вошла в пятерку лидеров по количеству виннерсов на Уимблдоне
Синнер и Свентек получили по 4 миллиона долларов за победу на Уимблдоне
Шарапова поздравила Синнера с победой на Уимблдоне
«Печальный и мрачный день для тенниса». Впервые «мейджор» выиграли сразу два допингиста
Алькарас — о поражении в финале Уимблдона: «Покидал корт с высоко поднятой головой»
Синнер о победе на Уимблдоне: «Я потерпел тяжелое поражение в Париже, так что сейчас много эмоций»
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • hardcore f1 fan

    Судя потому как выступила эта курица, гн-а Хэмильтона мало волнует спортивная составляющая, в преоритете как всегда и только цвет кожи.

    02.07.2025

  • bvp

    Оракул ты наш.

    02.07.2025

  • hant64

    Уже выиграла:grin:, прямо сейчас поехала в отель паковать чемоданы.

    01.07.2025

  • capitan76

    Понятно! Братья-то уже не играют))

    01.07.2025

  • hant64

    Сильно бы удивился, если бы чёрный назвал победительницу из белых. На колени то хоть перестал вставать этот дебилушка?:grin:

    01.07.2025

  • spar001

    Хоспади, как на это вообще смотреть можно? Коко Гауфф? ды там от женщины одна только юбка:grin:...

    01.07.2025

    • Вольф обозначил срок принятия решения о составе пилотов «Мерседес» на сезон 2026 года

    Марко заверил, что Ферстаппен не будет активировать опцию разрыва с «Ред Булл»

    КХЛ на Кинопоиске

    Новости
    RSS RSS
    Все новости