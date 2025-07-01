Хэмилтон ответил, кто выиграет Уимблдон среди женщин

Пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон верит, что Уимблдон-2025 в женском одиночном разряде выиграет двукратная победительница турниров серии «Большого шлема» американка Коко Гауфф.

«Я собираюсь смотреть женский турнир и надеюсь, что победит Коко Гауфф», — цитирует Хэмилтона Sportskeeda.

На Уимблдоне-2025 матчи женского одиночного разряда проходят с 30 июня по 12 июля. Титул действующей чемпионки удерживает чешка Барбора Крейчикова, которая в финале прошлого года обыграла итальянку Жасмин Паолини со счетом 6:2, 2:6, 6:4.