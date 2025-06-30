Автоспорт
30 июня, 18:18

Пилоты «Макларен» впервые за 25 лет завоевали двойной подиум на «Гран-при Австрии»

Камила Абдурахманова
корреспондент

На «Гран-при Австрии» пилоты команды «Макларен» Ландо Норрис и Оскар Пиастри стали первыми в истории коллектива гонщиками, завоевавшими двойной подиум.

29 июня в Шпильберге Норрис одержал победу, а Пиастри занял второе место. Последний раз британский коллектив занимал весь пьедестал на «Гран-при Австрии» в 2000 году: тогда Мика Хаккинен пришел к финишу первым, а его напарник Дэвид Култхард — вторым.

По итогам сезона 2000 года Хаккинен занял второе место в личном зачете. Сейчас, после 11 этапов сезона-2025, Норрис имеет в активе 201 очко, а лидирующий Пиастри — 216.

