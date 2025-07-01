Марко заверил, что Ферстаппен не будет активировать опцию разрыва с «Ред Булл»

Советник «Ред Булл» Хельмут Марко прокомментировал информацию о потенциальном уходе пилота команды Макса Ферстаппена.

«Считаю, что люди будут использовать эту гонку для создания ажиотажа.

Однако еще раз: у Ферстаппена контракт до 2028 года. У всех топовых гонщиков есть опции досрочного расторжения контракта, зависящие от результатов. Но на данный момент нет никаких признаков того, что контракт не будет выполнен», — заявил Марко после того, как пилот сошел с дистанции на «Гран-при Австрии», — цитирует Марко Autosport.