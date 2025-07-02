«Зенит» не планировал возвращать Сергеева

Как стало известно «СЭ», нынешним летом клуб из Санкт-Петербурга не рассматривал возможность возвращения 30-летнего форварда Ивана Сергеева, уже выступавшего в команде Сергея Семака в 2022-2024 годах (93 официальных матча в РПЛ, Кубке и Суперкубке России, 30 забитых мячей, 9 голевых передач), а затем перешедшего в «Крылья Советов», — у сине-бело-голубых другие приоритеты в плане усиления состава.

Сейчас Сергеев близок к трансферу в «Динамо», также нападающим интересовался «Спартак», но футболист выбрал бело-голубых.