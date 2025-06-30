Формула-1
30 июня, 15:45

Цунода стал кандидатом на место в «Кадиллаке»

Камила Абдурахманова
корреспондент

Японский гонщик «Ред Булл» Юки Цунода — один из кандидатов на место в американской команде «Кадиллак», которая присоединится к «Формуле-1» в 2026 году, сообщает Racingnews365.

При этом отмечается, что в случае ухода из «Ред Булл» Цунода вряд ли мог бы рассчитывать на место в «Астон Мартин»: с 2026 года мотористом команды станет «Хонда», имеющая тесные связи с Юки.

Ранее сообщалось, что высокопоставленные представители «Кадиллака» приедут в Сильверстоун во время «Гран-при Великобритании», чтобы провести переговоры с несколькими кандидатами на место в гоночном коллективе. «Гран-при Великобритании» пройдет с 4 по 6 июля.

