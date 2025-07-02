The Race: Ферстаппен сам вышел на связь с Вольфом, начав переговоры с «Мерседес»

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен сам начал обсуждение своего возможного перехода в «Мерседес» с руководителем немецкой команды Тото Вольфом, сообщает The Race.

На данный момент Макс Ферстаппен занимает третье место в общем зачете пилотов с 155 очками, а «Ред Булл» находится на четвертой строчке в Кубке конструкторов с 162 баллами.

Ранее издание Sky Sport Italia сообщило, что Ферстаппен, возможно, согласился перейти в «Мерседес», и также указало, кого нидерландский пилот может заменить в немецкой команде в случае перехода.