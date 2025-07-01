Вольф обозначил срок принятия решения о составе пилотов «Мерседес» на сезон 2026 года

Руководитель «Мерседес» Тото Вольф рассказал, когда будет принято решение об окончательном составе пилотов его команды на сезон-2026.

«Нужно с уважением относиться ко всем участникам процесса — командам и пилотам. Всем необходимо понимать, какие шаги предпринимать дальше. Я не хочу, чтобы пилот находился в подвешенном состоянии, и считаю неправильным не принимать решений, когда это нужно. Понятно, что такая ситуация вызывает много обсуждений. Но я всегда старался быть открытым и честным в этом вопросе. И в ближайшие пару месяцев, до начала летних каникул, мы примем решение о составе пилотов на следующий сезон», — цитирует Вольфа портал Racingnews365.

Сейчас за «Мерседес» выступают Анреа Кими Антонелли и Джордж Расселл.