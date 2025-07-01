Дорнбос раскрыл дополнительный пункт в контракте Ферстаппена, при котором тот может уйти

Бывший гонщик «Формулы-1», а ныне эксперт Роберт Дорнбос заявил, что в контракте пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена с австрийской командой есть особый пункт. Он позволяет пилоту досрочно прекратить сотрудничество с коллективом.

По словам Дорнбоса, Макс может уйти из «Ред Булл», если команда не попадет в тройку лучших в Кубке конструкторов. Эксперт утверждает, что знает об этом на 100 процентов и объясняет это тем, что без высоких результатов команды гонщик не сможет добиться большего, сообщает портал Racingnews365.

Сейчас коллектив из Австрии занимает четвертое место с 162 очками.