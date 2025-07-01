«Ауди» откроет базу в Великобритании

Компания «Заубер» объявила об открытии нового технологического центра в районе Бистера, графство Оксфордшир, Великобритания.

Этот центр будет служить базой для британских инженеров и станет дополнительной поддержкой для штаб-квартиры в Хинвиле, Швейцария. Проект направлен на расширение технических возможностей команды «Формулы-1», которая с 2026 года будет представлять бренд «Ауди».

«Создание технологического центра в Бистере — значимый этап в процессе подготовки компании «Ауди» к участию в «Формуле-1». Благодаря этому центру мы сможем использовать кадровый потенциал местного автоспортивного центра и расширить наши возможности. Такая поддержка будет иметь большое значение для достижения нами успеха в долгосрочной перспективе», — отметил руководитель проекта «Ауди» Маттиа Бинотто.