Резервист «Альпин» Арон проведет практики за «Кик-Заубер»

Резервный пилот «Альпин» Пауль Арон проведет две свободные практики за «Кик-Заубер» в нынешнем сезоне. Эстонец выступит на «Гран-при Великобритании» в июле и «Гран-при Венгрии» в августе.

«Мы хотим максимально использовать все возможности для наших молодых талантов. Отлично, что мы смогли заключить соглашение с «Заубером». Пол примет участие в первой свободной практике в Сильверстоуне и Будапеште. В этом году мы наблюдаем переменный успех у гонщиков «Формулы-2» последнего года, а Пауль был лидером в этой категории. Это возможность как для него, так и для команды продолжить развитие», — заявил советник «Альпин» Флавио Бриаторе.

За «Альпин» Арон проведет три практики.