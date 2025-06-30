Формула-1
30 июня, 14:52

Пиастри признал, что его маневр на «Гран-при Австрии» по отношению к Норрису был рискованным

Камила Абдурахманова
корреспондент

Пилот «Макларен» Оскар Пиастри высказал мнение о выступлении на «Гран-при Австрии». На 20-м круге гонки он пытался обогнать своего товарища по команде Ландо Норриса, но заблокировал колеса в четвертом повороте и едва не столкнулся с Норрисом.

«Мы стремимся к победам, и это непростой процесс. Что касается комментария инженера о том, что мой маневр был на грани допустимого, то я считаю его справедливым. Даже без его слов я понимаю, что это решение было неосмотрительным», — цитирует Пиастри PlanetF1.

Пиастри в Австрии стал вторым, а Ландо Норрис одержал победу.

