Вольф о «Гран-при Великобритании»: «У нас есть все шансы на победу»

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф поделился мыслями о перспективах команды на «Гран-при Великобритании».

«Если температура не превысит 20 градусов, у нас есть все шансы на победу. Хотя, честно говоря, эти машины до конца не понять. Одни трассы нам подходят, другие — нет, и даже лучшие инженеры не могут это изменить. Сильверстоун входит в число подходящих нам трасс. Так что если мне придется надеть свитер — это хороший знак, ведь в таких условиях мы обычно сильны.

Мне уже надоело повторять, что «мы учимся и станем лучше». Это как бесконечный день сурка. Но после гонок в Испании и Канаде мы кое-что заметили — особенно в настройках болида и механическом балансе. Что-то было не так, и нам нужно это исправить», — передает RacingNews365.

«Гран-при Великобритании» пройдет с 4 по 6 июля.