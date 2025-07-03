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Вольф о «Гран-при Великобритании»: «У нас есть все шансы на победу»

Камила Абдурахманова
корреспондент

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф поделился мыслями о перспективах команды на «Гран-при Великобритании».

«Если температура не превысит 20 градусов, у нас есть все шансы на победу. Хотя, честно говоря, эти машины до конца не понять. Одни трассы нам подходят, другие — нет, и даже лучшие инженеры не могут это изменить. Сильверстоун входит в число подходящих нам трасс. Так что если мне придется надеть свитер — это хороший знак, ведь в таких условиях мы обычно сильны.

Мне уже надоело повторять, что «мы учимся и станем лучше». Это как бесконечный день сурка. Но после гонок в Испании и Канаде мы кое-что заметили — особенно в настройках болида и механическом балансе. Что-то было не так, и нам нужно это исправить», — передает RacingNews365.

«Гран-при Великобритании» пройдет с 4 по 6 июля.

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Формула-1
Мерседес
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