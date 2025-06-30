Формула-1
30 июня, 14:03

Марко: «Цунода не продемонстрировал никакой скорости»

Камила Абдурахманова
корреспондент

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко высказал мнение о выступлении Юки Цуноды на «Гран-при Австрии». Цунода занял 16-е место в Шпильберге, в то время как лидер команды Макс Ферстаппен сошел с дистанции из-за столкновения с пилотом «Мерседес» Андреа Кими Антонелли на старте гонки.

«Юки не продемонстрировал никакой скорости и, похоже, не уверен в себе. Действует эффект Ферстаппена: его напарник сдается под давлением», — цитирует Марко журналист Том Миддлер.

Победу на «Гран-при Австрии» одержал Ландо Норрис, представляющий «Макларен».

