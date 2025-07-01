Формула-1
1 июля, 19:35

Йос Ферстаппен раскритиковал слухи о специальном пункте в контракте Макса с «Ред Булл»

Камила Абдурахманова
корреспондент

Йос Ферстаппен, отец Макса Ферстаппена — четырехкратного чемпиона «Формулы-1» и пилота «Ред Булл», прокомментировал заявление Роберта Дорнбоса.

Дорнбос — бывший гонщик «Формулы-1», а сейчас эксперт. Он утверждал, что в контракте Макса Ферстаппена с «Ред Булл» есть пункт, позволяющий пилоту покинуть команду, если она не попадет в тройку лучших в Кубке конструкторов.

«Они все считают, что знают все, и кричат о чем-то, не имея реальных оснований. А портал Racingnews365 все это фиксирует. Это не новости, а полная бессмыслица», — цитирует Ферстаппена портал Sportskeeda.

Соглашение Ферстаппена с «Ред Булл» рассчитано до конца сезона-2028.

