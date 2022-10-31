Чем и кому особенно полезна тыква?
Из истории тыквы
Тыква — одно из растений, которое человек одомашнил в глубокой древности, еще до кукурузы, ориентировочно это произошло в период VII—V тысячелетия до нашей эры. Ее родиной принято считать северо-восток Мексики и юг современных Штатов. Однако на сегодняшний день тыква распространена повсюду, за исключением Антарктиды.
Существуют две версии того, как тыква оказалась в нашей стране, а именно была завезена:
· купцами из Персии, торговавшими своими товарами с Астраханью, Дербентом и прочими городами;
· московскими купцами, завязавшими торговые отношения с коллегами из Западной Европы.
Единственное, в чем сходятся ученые, — это предполагаемое время появления тыквы на территории России — XVI век.
Разновидности тыквы
Тыкву выращивают с различными целями:
· употребление в пищу, в том числе в качестве детского и диетического питания;
· декоративными;
· рекреационными.
Тыквенная культура представлена почти сотней видов, но основными считают:
· столовую обыкновенную (имеет вкусные семечки, подходит для приготовления супов и пюре);
· кормовую крупноплодную (долго хранится, подходит для запекания и приготовления овощного рагу);
· мускатную (самая вкусная, ароматная и сладкая, идеальный десерт).
Кабачки, цукини и патиссоны тоже относятся к разновидностям тыквы.
Как выбрать тыкву?
Главным критерием при выборе является зрелость. Только спелая тыква подарит вам наилучший вкус и максимальную пользу.
Созревший плод выделяется плотной поверхностью без сильных повреждений и сухим хвостиком.
Цвет кожицы роли не играет. Принято считать, что лучшими вкусовыми качествами обладают растения, плоды которых имеют темно-оранжевую мякоть.
Если говорить о размере, то:
· мускатная тыква привычно имеет некрупные размеры и чаще всего грушевидную форму;
· столовая — круглая, средних размеров;
· кормовая — самая крупная.
Ориентируясь на размер, вы можете довольно точно определить и вкусовые качества, или выбирать сорт в зависимости от того, как хотите ее использовать.
Тыкву лучше брать целиком. В разрезанном виде она не хранится долго.
Полезные свойства тыквы
За совсем небольшие деньги можно получить целую кладезь витаминов и микроэлементов в виде тыквы.
Включение тыквы в рацион способствует:
· уменьшению риска заболеваний сердечно-сосудистой системы (благодаря калию и полиненасыщенным жирным кислотам), в том числе снижению холестерина и профилактике гипертензии, атеросклероза, инфарктов и инсультов;
· защите от воздействия УФ-лучей и свободных радикалов, избыток которых вызывает окислительный стресс, провоцирует преждевременное старение и даже онкологические заболевания (рак молочной железы и органов ЖКТ); происходит это благодаря широкому спектру антиоксидантов (витамины А, С, Е, каротиноиды и пр.);
· улучшению работы нервной системы и головного мозга, нормализации сна и психического здоровья, при комплексной терапии помогает при депрессии и улучшает настроение;
· защите от дегенеративно-дистрофических, возрастных процессов в сетчатке глаза и снижению риска развития катаракты благодаря лютеину, зеаксантину и ретинолу;
· повышению иммунитета и сопротивляемости инфекциям, уменьшению воспалительных процессов и запуску работы макрофагов;
· заживлению поврежденных органов и тканей благодаря активной работе витамина С.
Тыква поддерживает не только здоровье, но также молодость и красоту кожи, волос, ногтей. Этому способствуют:
· витамин Е;
· железо;
· фолиевая кислота.
Женщин в период беременности тыква способна защитить от проявлений токсикоза и анемии.
Незаменима тыква и для мужского здоровья. Доказана эффективность масла этого плода при урологических заболеваниях, в том числе при доброкачественной гиперплазии предстательной железы и простатите. Благодаря снятию воспаления, отека и болевого синдрома нормализуется мочеиспускание.
Тыква богата клетчаткой. В ней много воды и достаточно низкая калорийность — 26 ккал на 100 г. В комплексе это помогает обеспечить чувство сытости на долгое время и применимо для диетического питания, за исключением мускатных сортов.
Способы употребления тыквы
Тыкву можно использовать в различных вариациях:
· в сыром виде;
· в виде сока;
· варить (например, каши, супы, пюре);
· запекать (как самостоятельное блюдо или в овощном рагу);
· сушить.
В последнем варианте важно помнить, что сушеная тыква содержит много сахаров и не подойдет тем, кто хочет похудеть или имеет заболевания с соответствующими противопоказаниями (ожирение, сахарный диабет).
Если самостоятельно в сыром виде тыква для вас непривлекательна, можно использовать ее в салате или сделать сок, который станет настоящим концентратом витаминов и микроэлементов. Термическая обработка снижает пользу.
В ход идут и тыквенные семечки. Они богаты различными микроэлементами, в частности цинком, незаменимым для:
· костной ткани;
· суставов;
· ногтей;
· волос;
· кожи.
Семечки способны уменьшить воспаление при заболеваниях желудочно-кишечного тракта. Но не забывайте, что они довольно калорийны.
Когда от употребления тыквы лучше отказаться?
Здоровым людям тыква вреда не нанесет. Единственное, что может случиться, — это окрашивание кожи и склер глаз в желтоватый оттенок при частом употреблении.
Аллергикам этот овощ употреблять не стоит.
Если у вас имеются заболевания желудочно-кишечного тракта, в период обострения не стоит есть тыкву в сыром виде. При желчнокаменной болезни может случиться движение камней и возникнут болевые ощущения из-за желчегонных свойств тыквы.
В некоторых случаях тыква провоцирует жидкий стул и метеоризм. В частности, поэтому пожилым людям, детям и беременным стоит быть аккуратнее, в сыром виде им ее тоже лучше не употреблять.