Чем и кому особенно полезна тыква?

Рассказываем, какими полезными свойствами обладает тыква, как часто ее нужно есть и кому стоит от употребления этого овоща отказаться.

Из истории тыквы

Тыква — одно из растений, которое человек одомашнил в глубокой древности, еще до кукурузы, ориентировочно это произошло в период VII—V тысячелетия до нашей эры. Ее родиной принято считать северо-восток Мексики и юг современных Штатов. Однако на сегодняшний день тыква распространена повсюду, за исключением Антарктиды.

Существуют две версии того, как тыква оказалась в нашей стране, а именно была завезена:

· купцами из Персии, торговавшими своими товарами с Астраханью, Дербентом и прочими городами;

· московскими купцами, завязавшими торговые отношения с коллегами из Западной Европы.

Единственное, в чем сходятся ученые, — это предполагаемое время появления тыквы на территории России — XVI век.

Разновидности тыквы

Тыкву выращивают с различными целями:

· употребление в пищу, в том числе в качестве детского и диетического питания;

· декоративными;

· рекреационными.

Тыквенная культура представлена почти сотней видов, но основными считают:

· столовую обыкновенную (имеет вкусные семечки, подходит для приготовления супов и пюре);

· кормовую крупноплодную (долго хранится, подходит для запекания и приготовления овощного рагу);

· мускатную (самая вкусная, ароматная и сладкая, идеальный десерт).

Кабачки, цукини и патиссоны тоже относятся к разновидностям тыквы.

Тыква. Фото Global Look Press

Как выбрать тыкву?

Главным критерием при выборе является зрелость. Только спелая тыква подарит вам наилучший вкус и максимальную пользу.

Созревший плод выделяется плотной поверхностью без сильных повреждений и сухим хвостиком.

Цвет кожицы роли не играет. Принято считать, что лучшими вкусовыми качествами обладают растения, плоды которых имеют темно-оранжевую мякоть.

Если говорить о размере, то:

· мускатная тыква привычно имеет некрупные размеры и чаще всего грушевидную форму;

· столовая — круглая, средних размеров;

· кормовая — самая крупная.

Ориентируясь на размер, вы можете довольно точно определить и вкусовые качества, или выбирать сорт в зависимости от того, как хотите ее использовать.

Тыкву лучше брать целиком. В разрезанном виде она не хранится долго.

Полезные свойства тыквы

За совсем небольшие деньги можно получить целую кладезь витаминов и микроэлементов в виде тыквы.

Включение тыквы в рацион способствует:

· уменьшению риска заболеваний сердечно-сосудистой системы (благодаря калию и полиненасыщенным жирным кислотам), в том числе снижению холестерина и профилактике гипертензии, атеросклероза, инфарктов и инсультов;

· защите от воздействия УФ-лучей и свободных радикалов, избыток которых вызывает окислительный стресс, провоцирует преждевременное старение и даже онкологические заболевания (рак молочной железы и органов ЖКТ); происходит это благодаря широкому спектру антиоксидантов (витамины А, С, Е, каротиноиды и пр.);

· улучшению работы нервной системы и головного мозга, нормализации сна и психического здоровья, при комплексной терапии помогает при депрессии и улучшает настроение;

· защите от дегенеративно-дистрофических, возрастных процессов в сетчатке глаза и снижению риска развития катаракты благодаря лютеину, зеаксантину и ретинолу;

· повышению иммунитета и сопротивляемости инфекциям, уменьшению воспалительных процессов и запуску работы макрофагов;

· заживлению поврежденных органов и тканей благодаря активной работе витамина С.

Тыква поддерживает не только здоровье, но также молодость и красоту кожи, волос, ногтей. Этому способствуют:

· витамин Е;

· железо;

· фолиевая кислота.

Женщин в период беременности тыква способна защитить от проявлений токсикоза и анемии.

Незаменима тыква и для мужского здоровья. Доказана эффективность масла этого плода при урологических заболеваниях, в том числе при доброкачественной гиперплазии предстательной железы и простатите. Благодаря снятию воспаления, отека и болевого синдрома нормализуется мочеиспускание.

Тыква богата клетчаткой. В ней много воды и достаточно низкая калорийность — 26 ккал на 100 г. В комплексе это помогает обеспечить чувство сытости на долгое время и применимо для диетического питания, за исключением мускатных сортов.

Тыква. Фото Global Look Press

Способы употребления тыквы

Тыкву можно использовать в различных вариациях:

· в сыром виде;

· в виде сока;

· варить (например, каши, супы, пюре);

· запекать (как самостоятельное блюдо или в овощном рагу);

· сушить.

В последнем варианте важно помнить, что сушеная тыква содержит много сахаров и не подойдет тем, кто хочет похудеть или имеет заболевания с соответствующими противопоказаниями (ожирение, сахарный диабет).

Если самостоятельно в сыром виде тыква для вас непривлекательна, можно использовать ее в салате или сделать сок, который станет настоящим концентратом витаминов и микроэлементов. Термическая обработка снижает пользу.

В ход идут и тыквенные семечки. Они богаты различными микроэлементами, в частности цинком, незаменимым для:

· костной ткани;

· суставов;

· ногтей;

· волос;

· кожи.

Семечки способны уменьшить воспаление при заболеваниях желудочно-кишечного тракта. Но не забывайте, что они довольно калорийны.

Когда от употребления тыквы лучше отказаться?

Здоровым людям тыква вреда не нанесет. Единственное, что может случиться, — это окрашивание кожи и склер глаз в желтоватый оттенок при частом употреблении.

Аллергикам этот овощ употреблять не стоит.

Если у вас имеются заболевания желудочно-кишечного тракта, в период обострения не стоит есть тыкву в сыром виде. При желчнокаменной болезни может случиться движение камней и возникнут болевые ощущения из-за желчегонных свойств тыквы.

В некоторых случаях тыква провоцирует жидкий стул и метеоризм. В частности, поэтому пожилым людям, детям и беременным стоит быть аккуратнее, в сыром виде им ее тоже лучше не употреблять.