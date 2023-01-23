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Стиль жизни и ЗОЖ

Сегодня, 17:05

Врач рассказала, как обезвоживание влияет на состояние ногтей

Мария Гусева
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Врач-терапевт, косметолог Кристина Радина рассказала, что обезвоживание влияет на состояние кожи и ногтей, которые теряют блеск и становятся ломкими и сообщила, как этого не допустить.

«Ногти являются производным эпидермиса, это верхний слой нашей кожи. Основой ногтевой пластины является кератин, а между слоями кератина располагаются тонкие прослойки жира и воды. Эти прослойки придают ногтевой пластинке эластичность и блеск», — приводит Life.ru слова Радиной.

Косметолог посоветовала пить в сутки 25-30 миллилитров жидкости на один килограмм массы тела, что поможет предотвратить эстетические и физические проблемы.

«При этом надо добавлять в свой рацион витамины-антиоксиданты: А, В2, В6, С, Е. Эти витамины нейтрализуют свободные радикалы и препятствуют раннему старению и потере красоты ногтей, волос и кожи», — добавила врач.

Источник: Life.ru
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