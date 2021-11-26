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Врач объяснила, кому не рекомендуется употреблять мяту

16:00
Чай с мятой. Фото Global Look Press
Чай с мятой. Фото Global Look Press

Врач, нутрициолог Мария Тихомирова назвала болезни при которых лучше не употреблять мяту, чтобы не навредить организму.

«Следует быть осторожным людям с низким давлением, так как мята обладает гипотензивным эффектом. Противопоказана она и при варикозной болезни из-за снижения тонуса сосудов. У мужчин может снижаться либидо», — приводит слова Тихомировой РИА Новости.

Также нутрициолог отметила, что всем, у кого нет вышеперечисленных болезней, мята принесет только пользу. Она благотворно влияет на боли в кишечнике, поможет справиться с мигренью и тошнотой, а еще обладает антибактериальным эффектом. Женщинам мята уменьшит менструальные боли.

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Галина Глазко все материалы автора
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