Врач объяснил, чем полезны кедровых орешки

Диетолог, нутрициолог Евгений Арзамасцев в интервью «Москве-24» рассказал, что употребление кедровых орешков улучшает состояние кожи и волос — они словно сияют. Это происходит благодаря тому, что кедровые орехи помогают восполнить более 60 процентов суточной дозы витамина Е — антиоксиданта, сохраняющего красоту и молодость. В этом также помогает и медь, которая не дает расти седине.

По словам Евгения Арзамасцева, богатый состав кедровых орешков благотворно влияет на весь организм. Марганец улучшает состояние костей, а магний и калий поддерживают здоровье сердца и сосудов.