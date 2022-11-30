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Сегодня, 19:35

Врач объяснил, чем опасен повышенный иммунитет

Ольга Стрельникова
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Фото Изображение от Freepik

Врач-терапевт Алексей Водовозов в эфире радио Sputnik предупредил, что вмешательства в иммунную систему могут дать мощный иммунный ответ. Это может быть, например, аутоиммунная патология или гипериммунная реакция. «Цитокиновый шторм, который во время COVID-19 убивал людей, — это тоже повышенный иммунитет», — пояснил врач.

По словам Алексея Водовозова, иммунитет не нужно повышать — организм будет этому активно сопротивляться, нужно лишь его поддерживать. Для этого достаточно перестать переедать, обеспечить организму двигательную активность, постараться избавить себя от недосыпа и чрезмерных стрессов.

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