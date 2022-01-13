Врач назвал два очевидных симптома высокого холестерина

Британский врач Гэри Бартлетт назвал косвенные признаки высокого холестерина, которые можно заметить, взглянув только на лицо человека. Об этом пишет издание Express.

По словам специалиста, одним из признаков является ксантелазма (отложения жира на веках). Как правило, эти образования представляют собой комочки желтоватого и воскового цвета. Также появление белой или серовато-белой дуги роговицы глаза считается еще одним симптомом высокого холестерина. Она образуется из-за липидных отложений на периферии роговицы.

При наличии этих признаков он рекомендует сдать анализы на холестерин.

Также отмечается, что для снижения уровня холестерина рекомендуется изменить рацион, поменять образ жизни или принимать специальные препараты после назначения лечащего врача.