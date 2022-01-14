Онищенко рекомендовал компаниям переводить сотрудников на удаленку из-за «омикрона»

Академик РАН, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко порекомендовал работодателям уже сейчас переводить своих сотрудников на удаленную работу из-за быстрого распространения коронавирусного штамма «омикрон».

«Можно уже сейчас рекомендовать перевод на удаленную работу. Работодатели должны понимать сегодня, что это нужно делать. Это не означает, что уже локдаун. Будет вообще идеально, если такая гибкая схема будет подкреплена каким-то распорядительным актом. Также работодателям нужно идти навстречу больным сотрудникам, дав им выздороветь окончательно», — приводит слова эпидемиолога РИА «Новости».

Онищенко также отметил, что даже при заложенности носа не стоит ходить на работу.