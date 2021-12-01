В чем польза и вред кофе? Рассказала диетолог

Диетолог Светлана Панченко рассказала о количестве кофе, которое может повлиять на здоровье.

«Всем рекомендую хотя бы на две недели в порядке эксперимента отказаться от кофе. Он может существенно нарушать желудочную секрецию, а значит белки и железо из пищи будут хуже усваиваться, а патогенная микрофлора в кишечнике, наоборот, начнет разрастаться. У некоторых людей кофеин вызывает выброс желчи, что может быть как хорошо, так и плохо.

Кофе стимулирует центральную нервную систему и повышает давление. Для гипотоников это благоприятный эффект, а для людей с нормальным давлением злоупотребление этого напитка повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний», — приводит слова специалист РИА «Новости».

Она также отметила, что две-три чашки качественного зернового кофе в день могут служить источником серотонина и поднимать настроение, а при злоупотреблении — приводить к нарушению сна, раздражительности, энергетическим и эмоциональным «качелям».