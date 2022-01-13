В чем польза бобовых? Рассказала диетолог Фус

Врач-диетолог Светлана Фус рассказала о пользе бобовых. По ее словам, они должны быть добавлены в рацион питания каждого человека.

«Неотъемлемая составляющая здорового питания — это употребление фасоли, гороха, чечевицы и нута. Эти продукты представляют особую важность для вегетарианцев, так как бобы являются лидерами по количеству содержащегося белка и обильного количества железа среди всей растительной пищи. В них также содержатся сложные углеводы, клетчатка, важные витамины и минералы. Таким составом оказывается благоприятное влияние на пищеварительный процесс, ускоряется процесс вывода токсинов и обеспечивается длительное чувство насыщения», — приводит ее слова MedikForum.

Также диетолог отметила, что бобы отличаются низким гликемическим индексом и выступают источником фолиевой кислоты.