ЗОЖ
Новости
Статьи Фото Так здорово
Главная
ЗОЖ

Сегодня, 14:00

В чем польза бобовых? Рассказала диетолог Фус

Галина Глазко
Бобовые.

Врач-диетолог Светлана Фус рассказала о пользе бобовых. По ее словам, они должны быть добавлены в рацион питания каждого человека.

«Неотъемлемая составляющая здорового питания — это употребление фасоли, гороха, чечевицы и нута. Эти продукты представляют особую важность для вегетарианцев, так как бобы являются лидерами по количеству содержащегося белка и обильного количества железа среди всей растительной пищи. В них также содержатся сложные углеводы, клетчатка, важные витамины и минералы. Таким составом оказывается благоприятное влияние на пищеварительный процесс, ускоряется процесс вывода токсинов и обеспечивается длительное чувство насыщения», — приводит ее слова MedikForum.

Также диетолог отметила, что бобы отличаются низким гликемическим индексом и выступают источником фолиевой кислоты.

Источник: https://www.medikforum.ru/health/130279-dietolog-rasskazala-o-polze-bobovyh.html
0
Читайте также
«Были слышны разговоры, что из-за меня гибнут люди». Звезда казахских ММА завершил карьеру после атаки ОМОНа
Реклама
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Названы продукты, которые не стоит покупать в супермаркете
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости