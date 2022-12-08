Ученые выяснили, что мужчины и женщины стареют по-разному

Ученые из Института биологии старения им.Макса Планка в Кельне и Университетского колледжа Лондона провели исследование, как работают антивозрастные препараты, в частности был выбран рапамицин, на мужской и женский организм. Об этом рассказало издание «Nature Aging».

Ученые давали антивозрастной препарат рапамицин самцам и самкам плодовых мушек и мышей, чтобы изучить его влияние на разные полы. Рапамицин — это иммунорегулятор и ингибитор роста клеток. Зачастую его используют при лечении онкологии или в период реабилитации после трансплантации органов. Эксперимент, проведенный на плодовых мушках и мышах показал, что средство продлевает жизнь и замедляет развитие патологий только у самок.

«Пол может быть решающим фактором для эффективности антивозрастных препаратов. Понимание процессов, зависящих от пола и определяющих реакцию на терапию, улучшит разработку персонализированных методов лечения», — заключила руководитель исследовательской группы Линда Партридж.