Ученые назвали список заболеваний, вызываемых курением

Одно из старейших и авторитетных медицинских изданий «The Lancet» рассказало, что среди заболеваний, вызываемых курением, диабет, инфаркт, язва желудка, катаракта, пневмония, астма, аневризма аорты, целый список онкологий и иных патологических состояний. Прогнозируется, что от курения табака в ближайшие сто лет по всему миру погибнет около миллиарда человек. Свое заявление Британский медицинский еженедельник основывает на исследовании китайских ученых.

Специалисты из Пекинского университета и Китайской академии медицинских наук провели анализ данных из «China Kadoorie Biobank» о здоровье более полумиллиона взрослых китайцев. Сведения включали подробную информацию об образе жизни респондентов, их образовании, наличии вредных привычек, в том числе курения, о возрасте, когда они начали курить, и о том, какие табачные изделия предпочитают.

Анализ данных показал, что у курящих мужчин риск развития заболеваний выше на 10 процентов, чем у тех, кто не курит. 19,6 процента смертей мужчин и 2,8 процента смертей женщин связаны с регулярным курением. Самое частое заболевание среди курящих — рак гортани. Риск подобной онкологии увеличивается при курении до 216 процентов. «Полученные нами результаты — яркое напоминание о серьезных последствиях курения и преимуществах избавления от этой привычки до того, как разовьется какое-либо серьезное заболевание», — резюмировал руководитель исследования Ка Хунг Чан.