ЗОЖ
Новости
Статьи Фото Так здорово
Главная
ЗОЖ

Сегодня, 15:30

Ученые назвали продукт, вызывающий онкологические заболевания

Ольга Стрельникова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен
Мясо.

Как правило, он есть на любом праздничном столе.

Журнал Nature NPJ Science of Food опубликовал заявление группы ученых из Королевского университета Белфаста о вреде мяса, обработанного нитритами — химическими веществами, консервирующими продукты. Их употребление увеличивает риск онкологических заболеваний. Об этом рассказал портал «Хайтек».

В ходе эксперимента, проводимого на мышах в течение восьми недель, выяснилось, что животные, рацион которых включал мясо даже с небольшим количеством нитритов (не более 15 процентов), имели гораздо больше опухолей, чем те, кого кормили мясом без них или для кого вовсе исключили мясные продукты из питания.

К опасным видам мяса ученые отнесли любые колбасные изделия. Так, нарезки, а также колбасы в составе различных блюд (к примеру, новогоднего салата «Оливье») опасны для здоровья при систематическом употреблении. Директор Института глобальной безопасности пищевых продуктов в Королевском университете Крис Эллиот в завершение эксперимента заключил, что нитриты необходимо заменить более натуральными и безопасными альтернативами.

У нас появился Дзен-канал «Стиль жизни» о правильном питании, фитнесе, качественном отдыхе и развлечениях. Подписывайтесь, чтобы узнавать больше полезной информации о том, как заботиться о себе и становиться лучше с каждым днем!

Здоровье
Питание
1
0
Читайте также
Тардиф назвал большой проблемой проведение Кубка мира в феврале 2025 года
Глава ИИХФ считает, что вопрос отстранения сборных России должен быть вне политики
ВС Украины подняли авиацию над Киевской областью
WarGonzo: российские войска прорвали оборону ВСУ в центре Соледара в ходе наступления
Американский полковник указал на желание Польши захватить часть Украины в обход НАТО
Перебои местного значения: к чему привели взрывы в украинских городах
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Врач назвала вкусные продукты для омоложения организма

Нарколог объяснил, какие вина могут быть опасны
Новая рассылка от «Стиля жизни»
Подписывайтесь и участвуйте в еженедельном челлендже
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости