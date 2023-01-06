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Нарколог объяснил, какие вина могут быть опасны

Ольга Стрельникова
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Бокал вина.

Они могут стать причиной сильнейшего похмелья и даже отравления.

Врач-нарколог, профессор кафедры психиатрии, психотерапии и психосоматической патологии РУДН Юрий Сиволап в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказал, что не стоит употреблять вина домашнего производства, если вам неизвестно кто и как их приготовил.

«Я бы рекомендовал с осторожностью относиться к домашним винам, которые нередко подают в ресторанах. Потому что его происхождение неизвестно. Если это некачественный продукт, то на утро может быть не похмелье, а интоксикация ненужными веществами, которые в этом вине содержатся», — пояснил врач.

Также нарколог отметил, что домашнее вино — продукт не безопасный. Поэтому всегда важно узнавать поставщика. Чтобы не допустить похмелья, Юрий Сиволап дал рекомендацию разводить вино водой и непременно закусывать.

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