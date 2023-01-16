Ученые назвали причину, усугубляющую низкую самооценку у женщин

Исследователи университета Бристоля, оценив итоги 34 экспериментов, пришли к выводу, что женщины, недовольные своим телом, более внимательно, чаще и дольше рассматривают изображения худых женщин. Об этом рассказало издание «Газета.ру». По мнению ученых, такая неудовлетворенность — фактор для возникновения расстройств пищевого поведения (РПП), включая нервную анорексию, нервную булимию и компульсивное переедание. Тратя больше времени на разглядывание стройных женщин, они усугубляют свою проблему.

Авторы исследования уверены, что с помощью тренировок внимания на компьютере, разработанных на основе их опытов, можно избавить женщин от подобных комплексов и последующих проблем.