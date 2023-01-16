ЗОЖ
Новости
Статьи Фото Так здорово
Главная
ЗОЖ

Сегодня, 17:00

Ученые назвали причину, усугубляющую низкую самооценку у женщин

Ольга Стрельникова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен
Фото kroshka__nastya/Freepik.

Исследователи университета Бристоля, оценив итоги 34 экспериментов, пришли к выводу, что женщины, недовольные своим телом, более внимательно, чаще и дольше рассматривают изображения худых женщин. Об этом рассказало издание «Газета.ру». По мнению ученых, такая неудовлетворенность — фактор для возникновения расстройств пищевого поведения (РПП), включая нервную анорексию, нервную булимию и компульсивное переедание. Тратя больше времени на разглядывание стройных женщин, они усугубляют свою проблему.

Авторы исследования уверены, что с помощью тренировок внимания на компьютере, разработанных на основе их опытов, можно избавить женщин от подобных комплексов и последующих проблем.

У нас появился Дзен-канал «Стиль жизни» о правильном питании, фитнесе, качественном отдыхе и развлечениях. Подписывайтесь, чтобы узнавать больше полезной информации о том, как заботиться о себе и становиться лучше с каждым днем!

Здоровье
0
Читайте также
Овечкин повторил вечный рекорд НХЛ. В следующем сезоне он должен его побить
Бетина Попова: «Зная отношение Грассля к деятельности Тутберидзе — неудивительно, что он приехал»
В КС объяснили разницу между найденной и украденной вещами
Путин и Эрдоган обсудили ситуацию вокруг Украины
В России в 2023 году введут новые штрафы за неисправности в автомобилях
«РИА Новости»: пленный украинский военный рассказал о гибели роты сослуживцев в Артемовске
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Диетолог рассказала, почему заморозка является лучшим решением для хранения ягод и фруктов

Врач Шадрина назвала топ вредных для молодой кожи бьюти-процедур
Новая рассылка от «Стиля жизни»
Подписывайтесь и участвуйте в еженедельном челлендже
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости