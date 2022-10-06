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6 октября, 10:00

Ученые назвали морепродукт, который замедляет старение мозга

Читать «СЭ» в
При употреблении морепродукта асцидии можно предотвратить быстрое старение мозга.
Фото Global Look Press

Американские и китайские ученые совместно выявили, что при употреблении морепродукта асцидии можно предотвратить быстрое старение мозга за счет плазмалогенов. Об этом пишет портал Frontiers in Molecular Biosciences. Исследование проводили на пожилых мышах.

«Наш эксперимент показал, что плазмалогены способны не только остановить снижение когнитивных функций, но еще и обратить вспять нарушения в стареющем мозге. Также у пожилых мышей, которые получали плазмалогены, вырастали новые густые волосы», — заявил профессор из Ливерпульского университета Лей Фу.

Помимо этого, отмечается, что у старых мышей во время исследования было меньше воспалений и вели они себя как молодые.

Александр Мясников. Мясников назвал факторы, увеличивающие риск развития деменции

Источник: https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fmolb.2022.815320/full
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