Врач перечислил болезни, которые вызывает стресс

Врач-кардиолог Рустем Османов рассказал о болезнях, которые провоцирует регулярный стресс. По словам специалиста, из-за переживаний развиваются гипертония и даже ишемическая болезнь сердца.

«Из-за стресса давление повышается у многих людей. При эмоциональных переживаниях скачок давления будет сравнительно недолгим, и для того чтобы нормализовать его показатели, достаточно успокоиться и по возможности абстрагироваться от ситуации», — приводит слова эксперта «Мослента».

Нормализовать давление можно и без применения лекарственных средств. Достаточно заниматься спортом, правильно питаться и отказаться от курения, алкоголя и фастфуда.

Для избавления от стресса также рекомендуется выполнять дыхательные практики.