Тренер рассказала, может ли уборка заменить занятие в зале

Фитнес-тренер Марина Долецкая заявила, что Уборка в доме не может полноценно заменить поход в спортзал на тренировку, ведь там делается акцент на силовые и кардиозанятия, однако она способна сжечь большое количество калорий и повысить бытовую активность.

«Например, вертикально мыть поверхность и выполнять фронтальные приседания, пылесосить вместе с выпадами, мыть пол в планке с продвижением. Достаточно подключить фантазию и составить свой «уборочный» сет, который не только поможет избавиться от мусора дома, но и будет дополнительно убирать нежеланные жировые отложения. При этом перед каждым упражнением важно ознакомиться с техникой его правильного выполнения. Полный цикл помогает сжигать от 4,4 ккал в час на один килограмм веса, растяжка — 1,8 ккал, аэробика — 5,2 ккал, прыжки через скакалку — 5,6 ккал. Самыми жиросжигающими могут стать быстрые танцы, которые за час избавят от 7,4 ккал на один килограмм веса», — приводит слова Долецкой Life.ru.