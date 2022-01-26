Онколог перечислил симптомы рака, которые похожи на аллергию

Врач-онколог, кандидат медицинских наук Евгений Черемушкин назвал необычные симптомы онкологических заболеваний, которые напоминают аллергию. При этом он отметил, что признаки зависят от места формирования опухоли в организме.

«Опухоль гипофиза без магнитно-резонансной томографии просто так не определишь. Она выбрасывает специфические предгормоны, которые иногда вызывают очень своеобразные симптомы. Например, ту же потливость, кожный зуд, покраснения, высыпания. Симптомы, связанные с усталостью и аллергическими проявлениями», — сказал онколог «Москве 24».

Он также отмечает, что симптомы, сигнализирующие на проблемы с онкологией, могут проявляться за несколько лет до проявления рака. Это происходит из-за того, что небольшое количество опухолевых клеток вырабатывают специфические белки, вызывающие аллергические процессы.