Россиянам рассказали правила возвращения к тренировкам после новогодних праздников

Фитнес-тренер Александр Колесник рассказал, при каких условиях можно возвращаться в спортзал после новогодних праздников.

«Возвращаться в спортзал после новогодних праздников можно только тогда, когда алкоголь полностью выветрился из организма, и человек себя чувствует комфортно. Если прийти на тренировку на следующий день после возлияний, это плохо повлияет на кровеносную систему, и пользы такое свидание с тренером точно не принесет.

В тренировочный процесс нужно входить плавно, постепенно, то есть не начинать сразу делать тяжелые силовые тренировки или сильные кардиотренировки. Идеально будет, если человек после долгого перерыва после праздничных выходных начнет выполнять легкие кардиотренировки с пульсом 120-140. Лучше начать с легкого бега либо тренажера эллипс. Дальше можно добавить растяжку на все тело", — приводит «Life.ru» слова Колесника.

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