Перечислены напитки, от которых стоит отказаться

В издании Eat This, Not That опубликовали статью журналиста Эриха Барганира с мнением экспертов о самых вредных напитках.

Специалисты отмечают, что в первую очередь опасность представляют фруктовые соки с огромным количеством сахара. Многие такие напитки изготавливаются из консервантов и разбавляются водой. Гораздо полезнее съесть апельсин и запить его стаканом воды, чем выпить апельсиновый сок с мякотью.

Также большой вред организму наносят энергетические напитки, которые придают ощущение прилива сил, но при этом негативно влияют на нервную систему. Не рекомендуют эксперты употреблять и смузи с высоким содержанием фруктозы. Лучше сделать выбор в пользу фруктовых и овощных смузи.

Специалисты советуют красное вино заменить на темный виноград, иначе могут возникнуть проблемы, связанные с употреблением алкоголя, сердцем или увеличением веса.