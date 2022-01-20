Невролог назвал отличия боли в пояснице от боли в почках

Врач-невролог Владимир Павленко рассказал, как отличить боль в почках от боли в пояснице.

«Во время проблем с почками болевые ощущения часто отсутствуют, из-за чего болезнь находится в запущенной стадии. Если болят именно почки, то неприятные ощущения локализуются только в одной стороне спины — справа или слева. Также у человека появляются такие симптомы, как слабость, вялость, разбитость и повышение температуры. Если этих симптомов нет, то, значит, боль, скорее всего, связана с мышцами, связками, с напряжением и воспалением фасций либо с изменением в межпозвонковых сустава», — приводит слова специалиста «Вечерняя Москва».

Павленко также отмечает, что боль в нижней части спины, связанная с мышцами, может утихнуть при определенном положении тела. Если же болит почка, то боль будет присутствовать в любом положении.