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Невролог назвал отличия боли в пояснице от боли в почках

Галина Глазко
Врач-невролог назвал отличия боли в пояснице от боли в почках.
Фото Global Look Press

Врач-невролог Владимир Павленко рассказал, как отличить боль в почках от боли в пояснице.

«Во время проблем с почками болевые ощущения часто отсутствуют, из-за чего болезнь находится в запущенной стадии. Если болят именно почки, то неприятные ощущения локализуются только в одной стороне спины — справа или слева. Также у человека появляются такие симптомы, как слабость, вялость, разбитость и повышение температуры. Если этих симптомов нет, то, значит, боль, скорее всего, связана с мышцами, связками, с напряжением и воспалением фасций либо с изменением в межпозвонковых сустава», — приводит слова специалиста «Вечерняя Москва».

Павленко также отмечает, что боль в нижней части спины, связанная с мышцами, может утихнуть при определенном положении тела. Если же болит почка, то боль будет присутствовать в любом положении.

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