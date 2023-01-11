Педиатр раскрыла золотое правило, помогающее правильно одеть ребенка в мороз

Врач-педиатр медицинского центра «Андреевские больницы — Неболит» Ирина Назарова раскрыла золотое правило, помогающее родителям правильно одеть ребенка в мороз.

«В зимнее время года стоит придерживаться такой рекомендации: одевать ребенка на один слой теплее по сравнению со взрослыми», — приводит слова врача Life.ru.

Кроме того, врач советует учитывать фактор активности ребенка: если малыш спит в коляске, одеть его нужно теплее, чем дошкольника, который бегает и играет с друзьями в снежки.

«Первый слой — это нательный. Для самых маленьких — это памперс, ползунки, распашонки или термокостюм и легкий чепчик из натуральных материалов. Второй слой — это костюм или комбинезон из шерсти или флиса, свободно облегающий тело ребенка, и носки. Третий слой — теплая зимняя шапка, мембранный комбинезон или конверт», — объяснила Назарова.

Перегревать ребенка, по словам Назаровой, тоже плохо. Поэтому переходить на зимний гардероб слишком рано, когда еще можно ходить в осенней одежде, точно не стоит.

Кроме того, даже если малыш на прогулке слегка замерзнет, то, скорее всего, он не простудится, а вот если он перегреется и вспотеет, вероятность заболеть увеличивается в разы.