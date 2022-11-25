Нутрициолог поделилась идеями для полезных перекусов

Нутрициолог Ната Гончар в эксклюзивном материале для «СЭ» поделилась рецептами полезных перекусов. Как оказалось, таковыми могут быть и сэндвичи, если знать, какие ингредиенты сочетать.

Специалист предлагает перекусить сэндвичем с яйцом пашот, креветками и пюре из авокадо или бездрожжевым хлебом с форелью и зеленью. Можно абсолютно безопасно для здоровья и фигуры насладиться бутербродом из цельнозернового хлеба с печенью трески или приготовить тортилью из нутовой муки с овощами.



Рецепты полезных блюд вы найдете в полной версии материала в «СЭ».