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Сегодня, 10:30

Нутрициолог поделилась идеями для полезных перекусов

Ольга Стрельникова
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Фото Изображение от fahrwasser на Freepik

Нутрициолог Ната Гончар в эксклюзивном материале для «СЭ» поделилась рецептами полезных перекусов. Как оказалось, таковыми могут быть и сэндвичи, если знать, какие ингредиенты сочетать.

Специалист предлагает перекусить сэндвичем с яйцом пашот, креветками и пюре из авокадо или бездрожжевым хлебом с форелью и зеленью. Можно абсолютно безопасно для здоровья и фигуры насладиться бутербродом из цельнозернового хлеба с печенью трески или приготовить тортилью из нутовой муки с овощами.


Рецепты полезных блюд вы найдете в полной версии материала в «СЭ».

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